Düzce'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolunda seyreden Hüseyin Selçuk Ç. idaresindeki 16 BSG 81 plakalı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücünün 5 ve 8 yaşındaki çocukları yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki çocuğu Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA