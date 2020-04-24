Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi
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Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi

DÜZCE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, fazla yolcu taşayan otobüslere cezai işlem uygulandı.

24.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:30
Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi

DÜZCE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, fazla yolcu taşayan otobüslere cezai işlem uygulandı. 

Kuyumcuzade Bulvarı güzergahında kontrol noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüslerin kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadığını denetledi. Kontrollerde otobüslerde fazla olan yolcular indirilirken, şoförlere ise cezai işlem uygulandı. Trafik polisleri, kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyan sürücülere teşekkür ederken, tüm şoförleri maske takmaları konusunda uyardı.  


Kaynak: DHA

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