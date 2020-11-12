Düzce'de otobüsler 22.30'a kadar çalışacak
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Düzce'de otobüsler 22.30'a kadar çalışacak

12.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:33
Düzce'de otobüsler 22.30'a kadar çalışacak

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada Düzce'de otobüs seferleri her gün 22.30'a kadar çalışacak.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada Düzce'de otobüs seferleri her gün 22.30'a kadar çalışacak.

Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Düzce Ulaşım AŞ, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı. Alınan karar kapsamında otobüs saatleri tüm hatlarda her gün saat 22.30'a kadar yapılacak. Daha önce saat 22.00'a kadar tüm işletmelerin kapatılmasının ardından şehir merkezinde vatandaş yoğunluğu oluşmasının önüne geçilebilmesi kapsamında alınan kararda vatandaşların mağdur olmaması istendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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