Düzce'de otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı
Haberler » Güncel » Düzce'de otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı - Haber

Düzce'de otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı

Düzce'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışma anı araç kamerasınca kaydedildi.

20.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:12
Düzce'de otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı

'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Kalıcı Konutlar'a yolcu taşıyan belediye otobüsü, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde Nabi Sokak'a girmek için manevra yapan otomobille çarpıştı.

Kazada otobüsteki 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otobüsteki kameraya yansıyan görüntülerde kadın sürücünün kullandığı otomobilin seyir halindeki otobüsün önünde manevra yapması ve iki aracın çarpışması yer alıyor.

Kayıtların devamında çarpışmanın şiddetiyle otobüsteki yolcuların yere düştükleri, yolcuların otomobil sürücüsüne tepki gösterdiği görülüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler