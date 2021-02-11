Son dakika... Düzce'de ormanlık alanda yangın

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan küle döndü.

İlçeye bağlı Esmahanım köyünde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verirken, bir taraftan da çalı ve küreklerle yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Düzce, Akçakoca ve Gölyaka'dan itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözler gönderildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 10 dönümlük alan kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ