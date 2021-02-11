Son dakika... Düzce'de ormanlık alanda yangın
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Son dakika... Düzce'de ormanlık alanda yangın

11.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:08
Son dakika... Düzce'de ormanlık alanda yangın

Son dakika habere göre DÜZCE'nin Akçakoca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan küle döndü.

İlçeye bağlı Esmahanım köyünde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verirken, bir taraftan da çalı ve küreklerle yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Düzce, Akçakoca ve Gölyaka'dan itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözler gönderildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 10 dönümlük alan kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Düzce'de ormanlık alanda yangın
Son dakika... Düzce'de ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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