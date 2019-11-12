Düzce'de orman yangını
Haberler » Güncel » Düzce'de orman yangını - Haber

Düzce'de orman yangını

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

12.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:30
Düzce'de orman yangını

'nin ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Dadalı köyü dağ kenarı mevkisinde sabahın erken saatlerinde dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 30 dakikada yangını kontrol altına aldı.

Ekipler soğutma işlemine başladı.

Yangın nedeniyle jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et