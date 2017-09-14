- Düzce'de orman yangını



DÜZCE - Düzce Merkeze bağlı Çamlıköy'de ormanlık alanda henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Havadan da yapılan müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce merkeze bağlı Çamlıköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede alana yayıldı. Yangının büyümemesi için Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler istedi. Ormancılar ararözlerle yangına yerden müdahale ederken, gelen yangın helikopteri sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.