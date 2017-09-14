Düzce'de Orman Yangını

Düzce merkeze bağlı Çamlıköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan da yapılan müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Düzce merkeze bağlı Çamlıköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede alana yayıldı. Yangının büyümemesi için Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler istedi. Ormancılar ararözlerle yangına yerden müdahale ederken, gelen yangın helikopteri sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ne kadar bir alanı etkilediği ise yapılan inceleme sonucunda tespit edilecek. - DÜZCE