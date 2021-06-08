Orman işçilerinin bulduğu yavru karaca korumaya alındı
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Orman işçilerinin bulduğu yavru karaca korumaya alındı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Akçakoca ilçesinde, orman işçileri tarafından bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akçakoca ilçesinde, orman işçileri tarafından bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Altunçay köyünde çalışan orman işçileri, yavru karaca buldu.

İşçiler, durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaklaşık bir haftalık olduğu değerlendirilen yavru karaca, kontrollerin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.

Orman işçilerinin bulduğu yavru karaca korumaya alındı
Orman işçilerinin bulduğu yavru karaca korumaya alındı
Orman işçilerinin bulduğu yavru karaca korumaya alındı
Orman işçilerinin bulduğu yavru karaca korumaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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