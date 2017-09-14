Düzce'de Orman Alanda Örtü Yangını

DÜZCE'nin Yığılca İlçesi ile Konuralp bölgesi arasında kalan Çamlıköy'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.



İlçeye bağlı Çamlıköy mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaçların altındaki kuru otlar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Ağaçların zarar görmediği yangın bölgesine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözler ile bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, köylülerin ve AFAD ekiplerinin de yardımıyla karadan ve havadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yaklaşık 10 hektarlık alandaki kuru otların yandığı yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



- Zce