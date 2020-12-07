Düzce'de online sipariş saati 24.00'a uzatıldı
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Düzce'de online sipariş saati 24.00'a uzatıldı

07.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:57
Düzce'de online sipariş saati 24.00'a uzatıldı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgınında yemek, gıda ve diğer ihtiyaçların online sipariş saatleri hafta içi ve hafta sonu fark etmeksiniz saat 24.00'a kadar uzatıldı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgınında yemek, gıda ve diğer ihtiyaçların online sipariş saatleri hafta içi ve hafta sonu fark etmeksiniz saat 24.00'a kadar uzatıldı.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Düzce'de online sipariş saatlerinde değişikliğe gitti. Daha önce saat 20.00'a kadar online sipariş konusunda vatandaşlara hizmet eden şirketlere saat 24.00'a kadar izin verildi. Alınan kararda: "Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden, online yemek ve market sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00 - 24.00 saatleri arasında çalışabilmelerine" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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