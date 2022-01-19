Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.