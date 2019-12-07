07.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:50

Düzce'de ölen gencin organları 6 kişiye hayat verdi

DÜZCE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim, baba ocağı Konuralp'te toprağa verildi. Recep Sevim'in organları 6 kişiye yaşam verdi.

5 Aralık'ta Düzce'de baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran ve hayatını kaybeden Recep Sevim hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aile kararı ile organları bağışlanan Recep Sevim, organ bekleyen 6 kişiye hayat oldu. Recep Sevim'in cenazesi baba ocağı olan Konuralp Bölgesi'nde Konuralp Merkez Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Recep Sevim'in babası Barış Sevim organ nakli bekleyen insanların hayata tutunması için oğlunun organlarını bağışladıklarını belirterek 'Devlet Hastanesine gidiyor tekrar geri geliyor. Aradan 3-5 saat zaman geçiyor. Tekrar Düzce Üniversitesi hastanesine gidiyor. Düzce Üniversitesi'nde tedavisi yapılarak tekrar gönderiliyor. Eve yollandığının sabahında çocuk komaya giriyor. Ankara'ya kaldırdık. Ankara'da da bütün tetkikleri yapıldı ama kurtaramadık. Televizyonlarda ki mağdur insanları görüyoruz. Benim çocuğum 17'si bitirdi 18'ine girdi. Ne bir sigara, ne madde kullandı. Dedesinin, babaannesinin yanındaydı. Allah tarafından bizim içimize bir şey geldi. Bende aileyi topladım ve organlarını bağışlamak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Zaten Allah ruhunu alıyor, geriye kalan et parçası. Bazı insanların yaşamasına vesile olalım dedik. Onların ettiği dualar bize yeter. Diğer insanlarda mantıklı düşünsünler. Yapmak isteyenlerde mantıklı düşünsünler. Ben yaptım. Doğrusunu, yanlışını Allah bilir. Biz böyle bir şey yaptık

Kaynak: DHA

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