Düzce'de okullar tatil edildi

DÜZCE'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği, meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.