Düzce'de okullar tatil edildi
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
DÜZCE'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
DÜZCE'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Düzce Valiliği, meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.
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