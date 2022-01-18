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Düzce'de okullar tatil edildi

Düzce'de okullar tatil edildi
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

DÜZCE'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği, meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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