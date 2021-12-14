Düzce'de okullar arası Gençler Masa Tenisi İl Şampiyonası gerçekleştirildi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de okullar arası Masa Tenisi İl Şampiyonası yapıldı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de okullar arası Masa Tenisi İl Şampiyonası yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Yarışmaları kapsamında Gençler Masa Tenisi İl Şampiyonası gerçekleştirildi.
Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, genç sporcular birbirileriyle kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonucu erkekler kategorisinde Farabi Anadolu Lisesi birinci olurken, kızlarda ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.