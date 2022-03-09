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Düzce'de okullar 2 gün tatil edildi

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Düzce'de okullar 2 gün tatil edildi

DÜZCE'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Medya, Düzce, Mart, kar, Güncel, Haberler

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