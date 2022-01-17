Düzce'de Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları yapıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda 14-16 Ocak'ta düzenlenen müsabakalara, 18 ilden 300 sporcu katıldı.

Sporcular, grekoromen ve serbest stil grup müsabakalarında birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Derece alan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.