Düzce'de okul servis tarifesi belirlendi
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Düzce'de okul servis tarifesi belirlendi

Düzce'de okul servis tarifesi belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahlarını kamuoyu ile paylaştı.

Düzce Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahlarını kamuoyu ile paylaştı. En kısa mesafe 170 TL, en uzun mesafe 340 TL olarak belirlendi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer başkanlığında yapılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi, SS Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı servis güzergah ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifeleri belirlendi.

Öğrenci servis ücretleri toplantısı sonrasında 0-1 km ücreti 170 TL olarak belirlenirken 23-25 km 340 TL olarak belirlendi. 0-15 kilometre arasındaki mesafeler 10 TL artış ile fiyatlandırılırken 15-25 Kilometre arasındaki mesafeler ise 20 TL artış ile fiyatlandırıldı. Öte yandan Düzce Belediyesi web sayfasında eklenecek olan bir uygulama ile veli, okul ve ev arasındaki mesafeyi ölçerek yaklaşık servis ücretini öğrenebilecek. - DÜZCE

Düzce'de okul servis tarifesi belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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