Düzce'de öğrencilere tablet dağıtıldı
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Düzce'de öğrencilere tablet dağıtıldı

11.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:40
Düzce'de öğrencilere tablet dağıtıldı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kentte bin 500 tabletin öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kentte bin 500 tabletin öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.

Yiğit, Namık Kemal İlkokulu'nda düzenlenen bayrak töreninin ardından gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bin 240 tableti belirlenen öğrencilere gönderdiğini söyledi.

Tabletlerin okullara ulaştırılmasının ardından öğrencilere ulaştırıldığını belirten Yiğit, müdürlük olarak kendi aldıkları tabletler de olduğunu kaydetti.

Kentteki yaklaşık 30 köyde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek merkezleri kurduklarını anımsatan Yiğit, "Bu merkezlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla beraber tabletler aldık. En son Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız da 68 adet tablet verdi. Onun dışında hayırseverlerin verdiği tabletler oldu. Bunların hepsini topladığımızda yaklaşık bin 500 tablet çocuklarımızın hizmetine sunuldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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