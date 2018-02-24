Düzce'de Öğrenciler Okul Bahçesinde "Zeytin Dalı" Yazdılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde " Zeytin Dalı" yazarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiler.

Gümüşova İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, anlamlı bir koreografiye imza attılar. 100'ün üzerinde öğrenci, okul bahçesine tek sıra halinde gelen öğrenciler Zeytin Dalı yazdı. Videonun sonunda ise "Öğrencilerimizden size bin selam var" yazıldı.

Etkinliğin videosunu sosyal medyada paylaşan okul müdürü Aykut Çelebioğlu, "Öğrencilerimiz, Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçiğimize destek olmak için bahçemize Zeytin Dalı yazdılar" ifadesinde bulundu.

Paylaşılan video sosyal medyada takdir topladı. - DÜZCE