Düzce'de Nüfus Müdürlüğü hizmeti eve taşıdı
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Düzce'de Nüfus Müdürlüğü hizmeti eve taşıdı

29.09.2020 12:48 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:51
Düzce'de Nüfus Müdürlüğü hizmeti eve taşıdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kuruma gelemeyen vatandaşların evlerine giderek hizmet vermeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kuruma gelemeyen vatandaşların evlerine giderek hizmet vermeye başladı.

Kimlik kartlarının yenileme ile ilgili olarak Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmetini evlere taşımaya başladı. Kimliklerini değiştirmek için kuruma gelemeyen vatandaşların tespitini yapan müdürlük, görevlendirmeler ile evlere gitmeye başladı. Özellikle yaşlı ve yatalak olan vatandaşlara hizmet veren ekipler nüfus hizmetini evlere kadara getirerek devletin şefkatini göstermeye başladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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