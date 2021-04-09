Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları
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Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Haberler | Güncel

Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları Baharı beklerken kış geri geldi Düzce'de baharı beklerken yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şaşırttı.

Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları

Baharı beklerken kış geri geldi

DÜZCE - Düzce'de baharı beklerken yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şaşırttı.

Düzce'de yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesiyle karla yağışı meydana geldi. Dün gece gerçekleşen kar yağışı sonucunda sabah kartpostallık manzaralar oluştu. Topuk Yaylası, Samandere Yaylası'nda dün gece yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları
Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları
Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları
Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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