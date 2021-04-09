Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları
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Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları Baharı beklerken kış geri geldi Düzce'de baharı beklerken yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şaşırttı.
Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları
Baharı beklerken kış geri geldi
DÜZCE - Düzce'de baharı beklerken yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şaşırttı.
Düzce'de yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesiyle karla yağışı meydana geldi. Dün gece gerçekleşen kar yağışı sonucunda sabah kartpostallık manzaralar oluştu. Topuk Yaylası, Samandere Yaylası'nda dün gece yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ