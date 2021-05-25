Düzce'de nisan ayında 51 yeni firma kuruldu
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Düzce'de nisan ayında 51 yeni firma kuruldu

Düzce'de nisan ayında 51 yeni firma kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) paylaştığı verilere göre bu sene nisan ayı içinde 51 yeni firma açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) paylaştığı verilere göre bu sene nisan ayı içinde 51 yeni firma açıldı. Açılan firmaların Düzce ekonomisinde olumlu sonuçlar yansıtması planlanıyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın paylaştığı verilere göre Düzce'de bu yıl nisan ayı içinde 51 yeni firma açıldı. Geçen yıla oranla açılan firma sayısında artış görülürken, açılan firmaların Düzce ekonomisine can vermesi bekleniyor. Nisan ayı içerisinde açılan firma sayısının mayıs ve haziran aylarında sayının daha da artması bekleniyor. Ayrıca Nisan ayı içerisinde kapanan firma sayısı ise 14'te kaldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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