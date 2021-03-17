Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı
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Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı

17.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:13
Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı

DÜZCE merkeze bağlı Kurtsuyu köyüne giriş ve çıkışlar, görülen mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle 27 Mart'a kadar yasaklandı.

DÜZCE merkeze bağlı Kurtsuyu köyüne giriş ve çıkışlar, görülen mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle 27 Mart'a kadar yasaklandı.

Merkeze bağlı Kurtusuyu köyünde 10 kişide mutasyonlu koronavirüs görülmesi nedeniyle köye giriş ve çıkışlar Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yasaklandı. Alınan kararda, "Covid-19 vaka ve temaslı sayılarının yüksek olması, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla tedbiren; Kurtsuyu köyü sınırlarından karayolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 12.00'dan, 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21.00'a kadar 10 günlük bir süre için geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Köyde yaşayan kişilerin bu süre içerisinde ev izolasyonuna alınması ve temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Vefa Sosyal Destek Ekiplerince yapılması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.Alınan kararın ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.


Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı
Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı
Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı
Düzce'de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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