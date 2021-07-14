Düzce'de müstakil evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gölyaka İmamlar Mahallesi Fabrika Sokak'ta C.T'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmeye çalışırken yoğun dumana maruz kalan C.T, M.T. ve S.T. rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan biri çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de müstakil evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:42:36. #1.16#

title