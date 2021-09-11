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Düzce'de mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Düzce'de mücadele devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele devam ediyor. Kurum yetkililerine mücadele kapsamında eğitim verilirken, şiddetin önüne geçilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadelesini sürdürüyor. İl Genelinde bir çok kurum ve kuruluş çalışanlarına verilen eğitimlerin yanı sıra kendi içerisinde de eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele alt komisyon toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. İlgili kurum yetkililerinin de katıldığı komisyon toplantısında Düzce'de kadına yönelik şiddetin azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması gibi konular görüşüldü. - DÜZCE

Düzce'de mücadele devam ediyor

Düzce'de mücadele devam ediyor

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