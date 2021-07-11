Düzce'de motosikletin otomobile çarpması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
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Düzce'de motosikletin otomobile çarpması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Düzce'de motosikletin otomobile çarpması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, motosikletin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, motosikletin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Bolu istikametinde seyreden V.K. idaresindeki 54 AEC 032 plakalı motosiklet, Güldere Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan M.E'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralanan V.K, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

V.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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