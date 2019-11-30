Düzce'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

30.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:30

Düzce'de motosikletin refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda Şaban Atar'ın kullandığı 81 FF 521 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje devrilen motosikletin sürücüsü ile eşi Zikriye Atar ağır yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Şaban Atar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşi Zikriye Atar'ın da hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA