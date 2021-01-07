Düzce'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
07.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:35
Düzce'de, 4 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de, 4 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumayeri ve Gümüşova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.K. ve E.T. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever