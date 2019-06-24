Düzce'de motosiklet hırsızının kaçma anı kamerada

Düzce'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüphelinin, kaçma anı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir sokağa motosikletini park eden Emre Aktürk, bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark etti.

Aktürk, durumu üyesi olduğu Düzce Motosiklet Kulübü üyelerine ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 3 gün sonra D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çamköy sapağında seyir halinde olan şüpheliyi, Kulüp Başkanı İhsan Öztürk ve diğer üyeler, "Yolda bir şey düşürdün." bahanesiyle durdurdu.

Motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli, motosikleti bırakarak kaçtı.

Olay, motosiklet kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin durdurulması ve motosikleti bırakarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA