Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı
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Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı

Düzce'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

06.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:22
Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı

'de çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl ekipleri, kentte 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda B.P, B.Ş, H.Y ve S.M, gözaltına alındı, çalınan 4 motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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