Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı
Düzce'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
Düzce'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda B.P, B.Ş, H.Y ve S.M, gözaltına alındı, çalınan 4 motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA