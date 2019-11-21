Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Düzce'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

21.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:58
Düzce'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kiremitocağı Mahallesi Eski Caddesi'ndeki bir mobilya yapım atölyesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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