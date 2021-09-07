Düzce'de mısır tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Düzce'de mısır tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Düzce'de mısır tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir mısır tarlasında yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Akçakoca D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu Kirazlı Köyü mevkisinde A.V'ye ait tarlaya ve aynı köydeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 16 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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Düzce'de mısır tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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