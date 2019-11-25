Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Düzce'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

25.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:30
Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde bir otomobil, Karaca Kavşağı'nda manevra yapan minibüsle çarpıştı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsle otomobilin çarpışma anı ve savrulan otomobilin yaklaşık 500 metre sürüklenmesi yer alıyor.

Araç sürücülerinin, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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