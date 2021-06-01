Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Hasan Kalay idaresindeki 81 KD 317 plakalı minibüs, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde, kırmızı ışıkta önünde seyreden Fahri Akça'nın kullandığı 81 DE 214 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Fahri Akça'nın çocukları, Eymen (8), Fahri (11) ve Bilge (13) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün hızla gelerek önündeki otomobile arkadan çarptığı görülüyor.

Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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