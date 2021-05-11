Düzce'de mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu Karadeniz sahil yolunda trafik aksadı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen mıcır yüklü tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen mıcır yüklü tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
Hakan Şahin idaresindeki 81 AA 315 plakalı tır, D-010 Karadeniz sahil yolu Beyhanlı mevkisinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, tırın kasasında bulunan mıcırlar yola döküldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş