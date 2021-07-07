Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi
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Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi

Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahsur kalan 48 kişi kurtarıldı, 141 kişi tahliye edildi, ekiplerin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Düzce'de sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahsur kalan 48 kişi kurtarıldı, 141 kişi tahliye edildi, ekiplerin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, Cumayeri ve Akçakoca ilçesini bağlayan yolun çok büyük hasar gördüğünü söyledi.

Söz konusu yolda yaya geçişlerini sağlamaya başladıklarını vurgulayan Atay, "Yolumuzda maalesef araç geçişleri için sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da en kısa sürede çözüme ulaştıracağız. Dün akşamdan bu yana sıkıntı olan bölgelerimizde tüm ekiplerimiz sahada görevlerini yaptı." dedi.

"Tüm ekip arkadaşlarım sahada sabaha kadar teyakkuz halindeydi"

Vali Atay, hiç kimsenin burnunun kanamamasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız yok. Allah'a hamdolsun, bu tür durumla karşılaşmadık. Bu tür felaketler aniden gelir. Heyelanlar oldu, yol kapanmalarıyla karşılaştık. Ekiplerimiz sorun olan bölgelere hızlıca ulaştı, gerekli tedbirleri aldılar. Çok şükür herhangi bir vatandaşımızın başına üzücü olay gelmedi. Kaymakamlarımız da dahil olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarım sahada sabaha kadar teyakkuz halindeydi. AFAD ekiplerimiz, UMKE, DAKE ve tüm gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz sahadaydı. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. Allah'ımıza hamdolsun. Herhangi bir yaralanmamız ve kaybımız bulunmuyor. Sel felaketiyle oluşan yaraları en kısa sürede saracağız."

İki köyde yaşanan elektrik kesintisine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Atay, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Öte yandan, ekiplerin bölgede yol yapım ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi
Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi
Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi
Düzce'de meydana gelen selde kurtarma çalışmaları sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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