Düzce'de Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Düzce'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, gece geç saatlerde Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aydınpınar Caddesi üzerinde ilerleyen Melih M. idaresindeki motosiklet ile sokaktan caddeye çıkış yapmak isteyen Yakup T. idaresindeki 81 FK 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Melih M., arkasında yolcu olarak bulunan Emircan M. ile otomobil sürücüsü Yakup T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar tedavileri yapılmak üzere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE