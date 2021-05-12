Düzce'de metruk binada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı
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Düzce'de metruk binada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı

Düzce'de metruk binada uyuşturucu kullanan 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de devriye gezen jandarma ekipleri, metruk binada uyuşturucu kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de devriye gezen jandarma ekipleri, metruk binada uyuşturucu kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gümüşova ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, metruk bir binadan sesler geldiğini duydu.

Binaya giren ekipler, E.T, E.G. ve S.E'yi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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