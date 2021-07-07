Düzce'de metrekareye 393,4 kilogram yağış düştü

- Düzce'de metrekareye 393,4 kilogram yağış düştü Düzce'nin Çilimli ilçesi Türkiye'de en çok yağış alan 2'inci bölge oldu Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın sel ve taşkınlara sebep olduğu Düzce'de, metrekareye 393,4 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

- Düzce'de metrekareye 393,4 kilogram yağış düştü

Düzce'nin Çilimli ilçesi Türkiye'de en çok yağış alan 2'inci bölge oldu

DÜZCE - Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın sel ve taşkınlara sebep olduğu Düzce'de, metrekareye 393,4 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Düzce'nin Çilimli ilçesi de Türkiye'de en çok yağış alan 2'inci bölge oldu.

Düzce'de dün etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış, kentte sel ve taşkınlara sebep oldu. Yaşanana sel felaketi sebebiyle çok sayıda insan mahsur kalırken, bazı köy yolları ise tahribata uğradı. Düzce'de hala kuvvetli sağanak yağışın etkileri ve ekiplerin çalışması devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ölçülen toplam yağış miktarlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Düzce'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 393,4 kilogram oldu. Çilimli ilçesine metrekareye 114,4 kilogram yağış düşerken, diğer ilçelere düşen yağış miktarı ise şu şekilde:

Yığılca'ya 56,2, Akçakoca'ya 48,8, Merkez'e 44,8, Gölyaka'ya 38,0, Kaynaşlı'ya 31,4, Gümüşova'ya 30,6, Cumayeri'ne 27,4 kilogram yağış düştü.

Çilimli ilçesi de Türkiye'de en çok yağış alan 2'inci ilçe oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız