Düzce'de metrekareye 253,9 kilogram yağış düştü

Geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın sel ve taşkınlara sebep olduğu Düzce'de, metrekareye 253.9 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın sel ve taşkınlara sebep olduğu Düzce'de, metrekareye 253.9 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi de Türkiye'de en çok yağış alan 2'inci bölge oldu.

Düzce'de geçtiğimiz gün etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış, kentte sel ve taşkınlara sebep oldu. Yaşanan sel felaketi sebebiyle çok sayıda insan mahsur kalırken, bazı köy yolları ise tahribata uğradı. Düzce'de hala kuvvetli sağanak yağışın etkileri ve ekiplerin çalışması devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ölçülen toplam yağış miktarlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Düzce'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 253.9 kilogram oldu. Kaynaşlı ilçesinde metrekareye 47.6 kilogram yağış düşerken, diğer ilçelere düşen yağış miktarı ise şu şekilde:

Gümüşova'ya 37.5, Yığılca'ya 34.7, Merkez'e 28.6, Kardüz Yaylası'na 23.7, Çilimli'ye 21.9, Cumayeri'ne 18.7, Gölyaka'ya 17.1, Yoğunpelit'e 15 ve Akçakoca'ya 9.1 kilogram yağış düştü.

Kaynaşlı ilçesi de Türkiye'de en çok yağış alan 2'inci ilçe oldu.

(Enes Bektaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı