Düzce'de merdivenlerden düşen kişi öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, cuma namazını kılmak için Akçakoca Merkez Camisi'ne giden Naci Türkoğlu (65), dengesini kaybederek merdivenlerden beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
Türkoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.