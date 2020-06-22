Düzce'de Mayıs ayında 249 konut satıldı DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı mayıs ayında Düzce'de 249 konut satıldı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı mayıs ayında Düzce'de 249 konut satıldı.

Düzce'de konut korona virüs pandemisi olmasına rağmen durmadı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2020 yılı Mayıs ayırda 249 konut satıldı. Faiz indirimleri ile birlikte haziran ayında konut satışlarının artması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA