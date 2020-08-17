Düzce'de maske denetimine çıkan Vali Atay vatandaşları uyardı DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirlerinin vatandaşlar tarafından esnetilmesinin ve görüntülerin haber bültenlerine yansımasının ardından Düzce'de denetimler artırıldı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirlerinin vatandaşlar tarafından esnetilmesinin ve görüntülerin haber bültenlerine yansımasının ardından Düzce'de denetimler artırıldı. Denetimlere katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklara kullanmaları için maske hediye etti.

Düzce'de vatandaşların korona virüs tedbirlerini düğünlerde, asker uğurlamalarında ve bazı törenlerde esnetmesi, bu anların da haber bültenlerine yansımasının ardından korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı. Yapılan denetimlere Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri de katıldı. Vatandaşların ve esnafın en yoğun olduğu Gaziantep Caddesi, Spor Sokak ve İstanbul Caddesi üzerinden denetim yapan Vali Atay ve ekipler, maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Miniklerin maskelerini Vali Atay verdi

Yapılan denetimler sırasında anne ve babalarıyla birlikte gezmeye çıkan ya da alışveriş yapan minikler de gözlerden kaçmadı. Dışarı çıkarak ebeveynleriyle birlikte gezen miniklerin maskeli olmasına sevinen Düzce Valisi Cevdet Atay, ayrıca maskeli olmalarına rağmen miniklere ilerleyen zamanlarda kullanmaları için maske hediye etti.

"Denetimler ceza için değil vatandaşımızın sağlığı için"

Yapılan denetimlerin sonunda açıklama yapan Vali Atay, "Hem biz hem de ekiplerimiz sürekli sahada olacağız. Kurallara uymak hepimizin sağlığı açısından önemli. Herkes de bunun farkında. 65 yaş ile ilgili bir takım çalışmaların yapılmasının ardından birçok il uygulamayı hayata geçirdi. Burada amaç 65 yaş üzerine kısıtlama yapmak değil, düğün sahiplerinin 1. derece yakınlarını hariç tuttuk. Biliyorsunuz düğünler kalabalık oluyor. Oralarda bir sağlık sorunu ile karşılaşmasın büyüklerimiz diye tedbirler aldık. Ancak denetim ekiplerinin gün içerisinde yaptıkları denetimlerin raporları bana geliyor. Genelde raporlardaki sonuçlar iyi. Bizim burada amacımız daha önce de söylediğimiz gibi ceza yazmak değil, amacımız vatandaşın sağlığını korumak ve vatandaşların korona virüs konusunda bilinçli olmasını sağlamak. Bu konuda vatandaşlarımız da ellerinden geleni yapıyor. Düzce'de vaka sayılarımız düşüşe geçti. Öyle söylendiği gibi binlerin üzerine de çıkmış değil. Rehavete kapılınması için söylemiyorum ama birkaç gün yüksekti. Denetimlerimiz sonucunu veriyor ve vermeye de devam edecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA