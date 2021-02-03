Düzce'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Düzce Valiliği, marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldığını bildirdi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde marketlerde temel gıda ürünlerinde denetim yaptığı, denetimlerde ürünlerin fiyatı ve etiket kontrolleri, işletmelerde satışa sunulan ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farkların incelendiği bildirildi.

Denetimlerde haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen firma ve ürünler ile ilgili tutanak ve belgelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini, Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Hattına veya Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilirler. Başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakından takip edilerek, denetimlere devam edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever