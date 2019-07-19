Düzce'de mahsur kalan 174 vatandaş tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Düzce'de yaşanan sel baskını ve heyelanlar sonucunda mahsur kalan 174 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye ediliğini ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Düzce'de yaşanan sel baskını ve heyelanlar sonucunda mahsur kalan 174 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye ediliğini ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylerde sel baskını ve heyelanlar sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi için TSK'ya ait helikopterlerle toplam 174 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalan Düzceli vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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