Düzce'de mağazanın kasasından para çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde giyim mağazasındaki kasadan para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
CUMAYERİ, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde giyim mağazasındaki kasadan para çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevrik Mahallesi'nde Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasındaki kasadan para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin İ.A. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Şüphelinin mağazadan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kayıtlarda, İ.A'nın 15 dakika içerisinde kasadaki paraları çalarak mağazadan uzaklaşması görülüyor.
AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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