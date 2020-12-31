Düzce'de lastik yakarak havayı kirletenler drone ile tespit edildi

Düzce Belediyesi ekipleri, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında, drone ile denetim yaparak lastik yakanları tespit etti.

Düzce Belediyesi ekipleri, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında, drone ile denetim yaparak lastik yakanları tespit etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler özellikle kış aylarında hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynakların tespiti için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belirli aralıklarla Düzce'yi havadan denetleyen Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ağa ve Çay mahallelerinde drone ile kuş bakışı tarama yaptı.

Duman izlerini takip ederek lastik yakılan bölgeyi tespit eden ekipler, yangını söndürdü.

Bahçeşehir bağlantı yolu üzerindeki tarlada ateş yakan bir kişiyi de tespit eden zabıta ekipleri, tutanak tutarak idari para cezası verilmesi için kişiyi encümene sevk etti.

Hava kirliliğine büyük etkisi olan lastik ve atık yağ yakmada denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 2021 yılında atık yağ ve lastik yakanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirterek, hava kalitesinin düşmemesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever