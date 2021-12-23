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Düzce'de lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'de lapa lapa kar yağdı DÜZCE Düzce kent merkezinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de lapa lapa kar yağdı

DÜZCE Düzce kent merkezinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışı ile birlikte görsel şölen oluştu. Ulaşımda aksama olmaması için Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapılırken, uzun süredir yağış bekleyen vatandaşlar da sokaklara döküldü.

Düzce'de lapa lapa kar yağdı

Düzce'de lapa lapa kar yağdı

Düzce'de lapa lapa kar yağdı

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