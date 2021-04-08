Düzce'de kuvvetli rüzgarda 4 metrelik dalgalar oluştu
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini 2 gün sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş